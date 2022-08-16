東部地區是國內旅遊熱門景點，今年暑假期間每逢星期五及六、日，國5即因大量旅遊車流而塞爆；高速公路局研判，今年中秋連假及前一日，國5將比暑假更塞，因此將採高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施，建議民眾多搭公共運輸、避開壅塞時段或改走替代道路。

另國5大客車優先通行，搭乘國道客運比自行開車省30分鐘以上，往返台北、宜蘭的民眾，可優先選擇國道客運。

高公局根據歷次連假車流情形研判，中秋節連假前一日9至24時、連假首日5至16時、第2日6至15時國5南向南港系統至頭城；第2日11至24時及收假日9至20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，含排隊進入國5，行車時間恐將是平常的5倍以上，建議民眾多搭乘公共運輸。若仍要走國5，建議利用離峰時段，並配合中秋連假首2日0至12時國5石碇及坪林南向入口封閉、末2日14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制，或改駛台9線或106乙替代道路。

高公局呼籲，開車前往宜蘭方向的民眾，除避開上述國5尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與行車動線。