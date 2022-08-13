為響應國際舊鞋救命援助計畫，多所大學社工系實習生與海青青弘會利用暑假期間，發起募鞋計畫，短短不到20天時間，透過網路及通訊軟體號召，共募得超過1400雙鞋，可望送往非洲，做為當地孩子避免沙蚤入侵的救命鞋。

參與計畫的屏東科技大學社工系學生朱承恩指出，在東非沙蚤活躍區域，有許多人遭受沙蚤入侵皮膚寄生，造成雙腳紅腫潰爛，根據肯亞官方統計，肯亞有約200萬人患有沙蚤病，另有1000萬人生活在沙蚤活躍地區，這不僅嚴重影響工作及生活，若不妥善處理傷口，更可能導致死亡。

此刻只要一雙包覆性良好的鞋子，就能有效預防沙蚤感染，朱承恩與翁廷瑋、施妘臻及洪菁霞等不同大學社工系實習生，利用海青青弘會作為小型募集據點，透過擅長的網路宣傳及通訊軟體轉發，活動持續在虛擬空間發酵，短短2.5周就募集1400雙鞋。

朱承恩說，原本目標募集1000雙，但首周僅有400雙，大夥非常緊張，只能透過網路不斷宣傳，沒想到倒數階段逐漸看到成效，每天都能收到百雙鞋，還有一名女子呼朋引伴，一次就送來百雙，整個車廂都擺滿，讓大夥驚呼。

參與活動的翁廷瑋說，這次經驗不僅讓我們了解國際議題，同時能成為協助國際弱勢的一員，雖然整理鞋子過程十分辛苦，但看見響應活動民眾無論晴雨，還是不辭辛勞將鞋子送來，想到這些愛心鞋能讓非洲孩子脫離痛苦，就覺得一切都值得了。

海青青弘會總幹事林芳如說，活動發起的善團在台北，但還有善士遠從北部寄鞋下來屏東「響應」，顯然這群大學生網路宣傳效果已達全台，最終募集數量也比預計高出許多。