頭份市公所將舉辦「頭份ALL夜 開心藝夏」市長羅雪珠要請大家叭噗冰淇淋。（謝明俊攝）

頭份市公所將舉辦「頭份ALL夜 開心藝夏」，縣議員鄭聚然與多名女里長試吃叭噗冰淇淋。（謝明俊攝）

頭份市公所將舉辦「頭份ALL夜 開心藝夏」市長羅雪珠請自強里長陳錦明試吃叭噗冰淇淋。（謝明俊攝）

頭份市公所將舉辦「頭份ALL夜 開心藝夏」市長羅雪珠請吃叭噗冰淇淋，縣議長鍾東錦老婆及愛女到場試吃。（謝明俊攝）

炎炎暑夏即將到了尾聲，各級學校也將開學，頭份市公所為了讓小朋友們在暑假尾聲有個快樂的結束，特別安排8月分的最後一個周末，在頭份市運動公園舉辦戶外電影院，播出小朋友們最喜愛的動漫電影，並邀請「即將成真火舞團」精彩表演，頭份市長羅雪珠並在現場準備冰涼好吃的「叭噗」冰淇淋，讓小朋友消暑快樂一下。

頭份市公所在每年7、8月份，都會舉辦夏日藝文活動，提供親子互動機會，規劃富有童趣與適合親子觀賞的藝文演出，年年吸引大批市民參與，多年下來累積了好口碑，夏日藝文已成頭份品牌活動之一。

去年的夏日藝文，首度規劃以500吋巨型螢幕播放大電影，吸引許多親子一同來觀賞，巨型螢幕聲光效果獲得市民一致好評。今年的夏日藝文活動，選在暑假結束前的最後1個週末登場，一連2晚，在頭份運動公園的羅馬廣場演出，鼓勵市民走出戶外，紓解緊繃的情緒，不用跑遠，只要來到住家附近的運動公園，就可以享受夏夜涼風吹拂，共享親子時光，希望藉此為孩子的暑期，留下一個美好回憶。

今年除了延續巨幕電影活動播放動畫電影「銀龍出任務」，還特別邀請到「即將成真火舞團」帶來了「火爾摩莎傳奇FIREMOSA」親子舞台劇，世界首創的「火焰劇場」，結合火技、武術、舞蹈的魅力，展現力與美的視覺饗宴，搭配適合闔家觀看的故事情節，提供市民世界級的演出。

現場也有可愛的胖卡餐車市集，讓大小朋友們逛得開心也看得開心，頭份市長羅雪珠更準備免費發送傳統的「叭噗冰淇淋」，數量有限，歡迎大小朋友一同來清涼一夏。