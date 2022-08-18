林口區公所將於本周六(8/20)辦理親子健行活動，今年活動也與如果劇團合辦將帶來《大野狼拯救小紅帽》的精彩演出，而在活動前夕，林口公所也特地拍攝趙自強專訪特輯，邀請民眾一起來參加活動，至於現場會不會看到強強哥哥跟大家見面呢？來現場看看就知道囉！

林口區公所將於本周六(8/20)辦理親子健行活動，與如果劇團合辦帶來《大野狼拯救小紅帽》精彩演出。（圖／新北市政府林口區公所提供）

如果兒童劇團趙自強受訪時表示，如果兒童劇團2000年成立，當時身邊有很多從事電視綜藝表演工作的朋友，買房子、買車子或是投資開店，當時自己就在想我要做什麼呢?後來發現自己最想做的還是說故事給小朋友聽，因此想要成立一個充滿可能性的劇團，也就是如果兒童劇團。而如果兒童劇團想要說的是給現在的小朋友聽現在的故事，就算是講老故事也要擁有有現在的價值、現在好笑的事情以及有趣的詞句，用很多新鮮的手法，加入舞台效果，創造為了故事而做的原創歌曲，把當下的東西融入戲劇裡面說給現在小朋友聽。

兒童天王趙自強率領如果劇團與林口公所合辦親子健行活動。（圖／新北市政府林口區公所提供）

趙自強也說， 8月20日非常感謝林口區公所邀請如果劇團憶起合辦這個親子健行的活動，現在疫情逐漸向趨緩，爸爸媽媽可以趁著暑假的尾聲帶著家人一起來健康快樂的參加健行活動，健行完也不要忘記來觀看如果劇團帶來的精采表演，《大野狼拯救小紅帽》是一個非常特別的故事，讓觀賞者了解父母對孩子的愛，是一個帶給孩子快樂童年的好故事，也希望透過故事裡人物有趣的互動方式，讓現場的爸媽與孩子一起融入，讓親子同樂全家歡笑動起來，帶給大家難忘的一天。

林口區公所藍品畯區長表示，林口每年辦理健行活動已超過30年歷史，是林口地區一年一度的重要盛事，每年皆會安排不同路線讓參加的市民朋友有著滿滿的新鮮感，今年活動現場更是結合林口在地觀光工廠、知名商家及各社福團體辦理小型園遊會，讓大家有玩有吃又有喝，去年在新冠肺炎疫情的影響下縮小規模辦理，而在大家的共同努力下目前疫情相對平穩，也因應疫情，特別設計報名系統讓大家可以很方便的進行預先報名，並以無接觸的方式來進行路線闖關，讓每一位來參加的市民朋友都能玩得快樂又健康，活動相關資訊請上林口區公所粉絲專頁查詢。(新北市政府林口區公所廣告)