五堅情與《飢餓》主持群PK。（中視提供）

大夥遊戲對戰累癱。（中視提供）

男團「五堅情」為宣傳新歌上中視《飢餓遊戲》，大戰飢餓五主，不料五主卻對主謀取的團名「五告夭」百般嫌棄，覺得很帶賽，堅持改為「五飢情」，兩邊戰力勢均力敵，每一關都在捉對廝殺，非常刺激。

錄影前，對於節目的禁食規則，黃偉晉跟婁峻碩都覺得非常難受，不習慣沒吃早餐就錄影，倒是陳零九和邱鋒澤覺得沒什麼差，小賴則是原本一天就只吃一餐，所以禁食賽制對他毫無影響，但他卻自爆吃很少還是很容易胖。

遊戲前各隊每人都須認領一個數字，並且不能被敵隊知道，正當兩隊在相互試探對方時，邱鋒澤語出驚人：「還是我們問我自己隊的，小賴你是0號還是1號？」眾藝人一聽都哭笑不得，王仁甫則說：「有必要在這邊解惑嗎？」

夏日戶外酷暑難耐，製作單位特別安排室內關卡，讓孫協志大讚製單相當有人性，不料關卡結束後，整個人汗如雨下、筋疲力盡，狼狽模樣讓其他藝人不解，孫協志累到蹲在地上回應：「真的很少遊戲可以玩到結束後全部人都講不出任何一句話。」

整集下來，每個人都體力耗盡，「五堅情」被問到下次再來《飢餓》，最想與哪位主持人同一組，五人異口同聲都直指王仁甫，因為遊戲對戰過後，發現王仁甫真的很強。身為狼人殺遊戲勝率最高的玩家陳零九也玩出心得：「遊戲有很多需要動身體的，不是只靠邏輯跟策略，體力很重要。」

原本是遊戲黑洞的邱鋒澤則是趁機雪恥，自封是「遊戲藍洞」，還說上節目玩遊戲是最好的有氧訓練；成員之一的婁峻碩是花蓮之子，這集剛好到花蓮出外景，他覺得在家鄉錄影格外有地主優勢，其中一關是在七星潭，讓他勾起回憶，還笑說是平常他把妹的地方。以上內將於本周日（21日）晚間8點在中視播出，隔周六晚8點在中天娛樂台也能收看。