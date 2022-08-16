前副總統呂秀蓮今以直播方式分享日前赴韓參加國際會議心得；對於美國政要相繼來台，呂秀蓮表示，接下來會越來越多，因為美國11月期中選舉要到了，來台灣一趟就成為競選的焦點；對於大陸反應她呼籲，政治不外乎人情，讓那些人來台灣能來去自如，「只要你不緊張，他們來就不覺得有那麼重要的意義」。

呂秀蓮前獲邀參加在韓國首爾舉辦「2022國際領袖會議」，發表「台灣不是下一個烏克蘭」，她返國後利用居隔時，以直播方式分享。

她說，這次裴洛西來台掀起驚濤駭浪，接著美國參議院外委會亞太小組主席馬基再度率5人團訪台，美國政要來台會越來越多，台灣顯然已經取代烏克蘭，已成為世界的焦點。這次高峰會，有十位發言人都提到台灣問題，雖然都是蜻蜓點水。

但她說，這些人來，因為很熱鬧，給蔡英總統文外交加分，但也要密切注意，裴洛西來後，其他國家的政要可能也會有人來台，高興這些人的善意，但也要提防。所以是一則喜一則憂。

她說，這些人來了之後，中國會抓狂，台灣就要付出代價，軍機跟軍艦已經公然包圍，並同時突破台灣海峽中線，海峽現在衝破已經是不爭事實，未來國軍國力消耗損失要共同擔憂與承擔。

她指出，在國際眼中，台灣已經進入「準戰爭狀態」，「戰爭腳步已經在我們家門口，你們安心嗎」？

她說，這次她參加這個會議，有機會跟一些各國政要打招呼。她也清晰傳達台灣人民的冷靜、機警等。裴洛西來台，為何需要北京同意？中國領導人要冷靜思考，這非理性的反應，對中國會有傷。

她說，若因為台灣接待朋友就大動干戈軍演，不覺得心疼嗎？中國崛起應該成為中國的驕傲，要有泱泱大國風範。

她也提到，中美兩國都說台灣是他們核心利益，真是莫名其妙，「尊重一點台灣人，我們不要小恩小惠，我們要尊嚴跟國格」；是台灣讓美國緊張？還是中國崛起挑戰了美國？

她說，想作為世界領導人，美國與中國都想把台灣捲進去，但是台灣77％以上的人希望兩岸和平往來，真正抗中保台只有16％，抗中就真的能保台？這是兩回事。

她認為，這些來台訪問的政要，都只跟同一批高層見面，聽不到人民的聲音，人民三年來口罩一戴有話不能講，以至於讓台灣被全世界認為，「我們準備打戰了，我們很想打戰」。

她說，「但我要嚴正說，我們不會成為下一個烏克蘭」，不要再聽信中美開戰是台灣問題，錯了，是中美爭霸無端捲入台灣。

她也認為，對於現在接不接受九二共識，吵了半天沒結果，只有北京相信，主要是因為歷屆總統完全失職，沒有提出任何解決方法。她認為，解決的方法，就是要召開國是會議，不要只關心選舉；認真愛台灣要理性，從過去藍綠對罵到現在還在罵，必須要化解藍綠對立。

呂秀蓮也提到她正發起的民間國是會議，會從桃竹苗開始，希望舉辦五次，更希望彙整後的一場在明年520之前辦出來，她不想影響蔡英文總統決策，主要2024是大選年，她也利用這次出訪，邀請各國國會議員有機會來台參加。