服務業真的很辛苦!一名婚禮主持人在臉書「匿名2公社」發文抱怨新人五花八門的要求讓她吃不消，誤把婚禮主持人當婚顧？貼文一曝光便引發網友熱議，紛紛留言表示「滿滿奧味」。

網友在臉書「匿名2公社」發文抱怨，新人誤把婚禮主持人當婚顧。(翻攝臉書匿名2公社)

網友在臉書「匿名2公社」發文抱怨，原po表明自己是一名婚禮主持人，新人五花八門的要求讓她吃不消並附上以下7點。

1.什麼都不要

新人表示不要抽捧花、不要玩遊戲(覺得遊戲很俗)、不要感謝爸媽、不要唱歌，什麼都不要，卻又不喜望婚禮很乾、很尷尬。

2.時間分配

新人要求安排7個遊戲，原po表示時間會拖太久，午宴超過三點客人就會離開，新人卻回應「賓客都我朋友，他們不會走，反正我要一直玩一直玩，玩到四點半，不行嗎？主持人你很想下班嗎？這樣很不敬業」

3.幫忙跑腿遭嫌沒比價

新人請原po幫忙買道具跑腿，附上發票請款卻被嫌棄「貴了9元耶！你買之前應該要比價啊！」

4.要求內容五花八門

幫忙看場地、試麥克風音響、菜單調整、剪輯愛情影片、喜餅樣式、迎娶儀式等甚至連新人父親的致詞感言致詞都要原po幫忙想。甚至要求主持人可以表演樂器、魔術、唱歌等，表示「藝人開演唱會也是主持加唱歌」，原po無奈表示「我只收主持人的錢……」

5.文字稿一字不漏

要求要打主持稿，要確認每一句話並要求當天務必要按照主持稿說話。

6.歌單200首

新人表示，「我進場的音樂想要5首歌、上台抽捧花想要5首歌、

去換衣服走路過程5首歌」「先開200首歌單給我，我要一首一首挑，挑完之後下載，幫我按照順序播放」。

7.音控助理兼婚禮攝影

要求原po的音控助理幫忙拍照錄影，順便剪接成精華版。

看到以上的滿滿要求，原po無奈發文感嘆「服務業真的很辛苦」。網友看完貼文紛紛留言，「台灣人的鯛是刻在DNA裡面的」、「比起婚禮主持人，我覺得他們比較需要一個心理醫生。」、「不要太乾也不是沒有辦法，請人在旁邊灑水如何」、「這攤不要接了，滿滿奧味」。