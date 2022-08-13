疫情趨緩，婚宴市場回溫，台北君悅酒店將於8月14日下午1點30分將於館內三樓凱悅廳舉辦「夏日‧嫁日」婚禮展，邀請Ginger Chen Wedding 靖妝婚紗、華紳西服、L'AMOUR Jewelry婚鑽戒珠寶、Hera赫拉頂級喜餅、樂朗奇法式手工喜餅、SJ Wedding 鯊魚婚紗婚攝團隊、BLUSH FILM 臉紅紅影像與麋鹿小姐婚禮布置，還有為無數貴婦名媛打造妝容造型的Eva Lai Makeup Studio、MASA婚顧、成家婚顧等22家品牌廠商齊聚。婚禮展當天參與活動的新人，有機會獲得免費豪華客房住宿含早餐、現場簽約付訂有機會抽中價值近5萬元的40坪總裁套房一晚、可於婚宴期間入住，另有凱菲屋餐券、寶艾西餐廳、漂亮中餐廳套餐等總價值超過10萬元的獎項。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，近兩年受到全球疫情影響，海外婚禮、大型宴會市場需求式微，新世代婚宴規模轉型走向彈性桌數、一站式主題規劃及戶外證婚場趨勢；台北君悅2023年全新推出的婚宴專案網羅上述銷售策略，「品藏婚宴」桌價28,800元/10位、「璀璨婚宴」32,800元/10位，加入了獨家好禮三選一：全場賓客紀念禮、君悅客房住宿含早、婚禮企劃服務(含主持人與流程規劃)與超值婚禮加購優惠，目標帶動2023年全館婚宴業績營收較去年成長30％。

台北君悅酒店設計的2023年「品藏」與「璀璨」婚宴專案，由宴會主廚專為新人量身打造中式桌菜和婚宴蛋糕。酒店專業花藝團隊以當季特色花卉佈置現場，婚宴試菜一桌九折優惠、寵愛新人禮遇包括入住25坪君悅行政套房、客房香檳早餐及價值3000元的婚慶餐飲券等，婚宴親友住宿另享君悅客房優惠、以及館內餐飲消費85折，打造完美夢幻婚禮；「品藏專案」每桌28,800元+10％、「璀璨專案」每桌32,800元+10％，由宴會團隊獻上10道式豪華海陸桌宴佳餚，精湛美味深獲政商名流一致好評。

婚宴喜悅延續至凌晨時分，奢華經典氛圍十足的Ziga Zaga，其環形吧台和微醺燈光，是宴席後婚後派對首選。晚間10時至凌晨12時，歡慶兩小時全區包場，平日60,000元、假日90,000元。酒水、餐點可抵用低消，樂團表演費用另計。以上專案人數依成人計價，需另加一成服務費，恕無法與其他優惠併用。

台北君悅平均每年舉辦超過五百場的婚禮，從氣勢恢弘的「凱悅廳」，到概念新穎的寓宅式設計空間「君寓」等空間，以「多功能聚會場所」為主要設計理念，依宴客人數多寡提供新人多元豐富的婚宴選擇。

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