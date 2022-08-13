西式派對婚宴場地-君寓一。（君悅提供）

8月14日於凱悅廳舉辦婚禮展。（君悅提供）

看好下半年婚宴市場，多家知名婚禮品牌包括Ginger Chen Wedding靖妝婚紗、華紳西服、Hera赫拉頂級喜餅、樂朗奇法式手工喜餅等將在8月14日（週日）下午1點30分於台北君悅酒店館內3樓凱悅廳舉辦「夏日‧嫁日婚禮展，此次約22家品牌齊聚響應此次絕美時尚的婚禮主題盛會。

婚禮展當天參與活動的新人，有機會獲得免費豪華客房住宿含早餐、現場簽約付訂還有機會抽中價值近5萬元的40坪總裁套房一晚（婚宴期間入住適用），另有凱菲屋餐券、寶艾西餐廳、漂亮中餐廳套餐等總價值超過十萬元的獎項。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，近兩年受到全球疫情影響，海外婚禮、大型宴會市場需求式微，新世代婚宴規模轉型走向彈性桌數、一站式主題規劃及戶外證婚場趨勢。

「品藏婚宴」桌價28800元／10位、「璀璨婚宴」32800元／10位，加入獨家好禮三選一：全場賓客紀念禮、客房住宿含早、婚禮企劃服務（含主持人與流程規劃）與超值婚禮加購優惠，目標帶動2023年全館婚宴業績營收較去年成長30％。

頂尖宴會主廚專為新人量身打造中式桌菜和婚宴蛋糕。酒店專業花藝團隊以當季特色花卉佈置現場，婚宴試菜一桌9折優惠、寵愛新人禮遇包括入住25坪君悅行政套房、客房香檳早餐及價值三千元的婚慶餐飲券等。

婚宴喜悅延續至凌晨時分，奢華經典氛圍十足的Ziga Zaga，其環形吧台和微醺燈光，亦是宴席後婚後派對首選。