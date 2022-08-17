南台灣最具指標性的時尚盛典「2022 KFA 高雄時尚大賞」邁入第3屆，17日在金馬賓館當代美術館公佈入圍者，活動唯一不動產贊助商「浤圃機構」，力挺青年勇於表現自我發揮創意，特別設立「浤圃之星」獎，評選優勝者可成為公司制服設計師，更加碼1千萬元力挺青年成家，未來即將銷售的4案，購屋成交就能折抵10萬元，總計百戶額滿為止，可望拉抬房市買氣。

高市府青年局主辦、民視協辦執行，總獎金100萬元、最高獎金30萬元的「2022KFA高雄時尚大賞」，用意在於挖掘時裝設計新星，高雄市青年局長張以理表示，高雄時尚大賞是為實現青年設計創業理想，並解決競賽止於決賽之痛點。

活動唯一不動產贊助商浤圃機構，浤圃建設總經理蘇姿菁指出，11位入選者經評選後將有機會獲選成為由浤圃機構所贊助特別獎「浤圃之星」，蘇姿菁說，公司成立至今伴隨著上千位首購、首換族成家圓夢，此次參與時尚大賞，用意原創性新銳設計師在築夢過程，可與實務結合，設計專屬公司制服。

此外，浤圃建設推案多以首購、首換為主，產品規劃2~3房，為了挺青年成家，浤圃即將公開的「浤圃巨星」、「希望之星」、鳳山鳳翔特區預售案及仁武84期愛河水岸八卦案，4案總共加碼祭出千萬元，降低購屋族負擔。

9月即將公開的「浤圃巨星」位於漢神巨蛋商圈，規劃地上27樓制震超高樓，開價落在4字頭；同樣9月公開「希望之星」鄰近仁武產業園區，屬澄德特區，預計開價3字頭，以及位於鳳翔特區、鄰近7000坪天天公園的鳳翔案，與坐落在愛河上游、仁武84期河岸景觀宅八卦案，4場預售案總計開放100戶住家，即日起至2022年12月底止，凡年齡介於20~50歲者，可到浤圃臉書按讚，並私訊小編取得「挺青年成家購屋優惠資格」，未來待4大案陸續公開，購屋民眾可再折抵成交價10萬元做為優惠。(記者張雅雲/高雄報導)