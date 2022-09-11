胡兵是男模也是演員，被讚帥如大衛雕像。（LiTV、胡兵工作室提供）

胡兵是男模也是演員，被讚帥如大衛雕像。（LiTV、胡兵工作室提供）

不老男神胡兵從影近30載，歲數與外型沒劃上等號，日前接受訪問不避諱聊已邁入「知天命」的51歲，談到「胡三歲」可愛暱稱，胡兵感謝自己始終抱持初心，不對任何人心機算計，這也是讓他人生更美好、永保好氣色的方式！

胡兵之前在《芸汐傳》飾演大反派天徽帝，《空姐日記》又是超陽光熱血的灝天，一正一反兩角都展現好演技，「我自認在演戲路上不是個天賦型演員，我一直不斷在各角色裡摸索，不管是正或反派，對我來說都是有血、有骨的人物！」

詮釋《空姐日記》裡永保正能量的航空公司機師灝天，胡兵坦承個性也如此，「其實我私下確實跟灝天挺像的，尤其是熱血與重情義這部分，雖然我51歲了，但跟我在一起工作的小伙伴還老是叫我『胡三歲』，生活中，我對不公平的事件會關注，面對弱勢遭受欺壓時，只要能力所及，我必當出手相助！」

對於常被戲稱「帥到沒朋友」，胡兵表示：「有時人跟人見面聊天過程裡會產生一些化學反應，當然外型是其中吸引的因素之一，但有更多應該是建立在於彼此想法的共鳴，我們應該要拒絕對容貌的焦慮，展現出自信，才是善待自己最好的方式！」他認為不管男生女生，架構在「帥」或「美」更前面的，應該是大家愛自己的真心，而非表相。