民進黨桃園市長參選人鄭運鵬5日出席永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程，針對對手張善政再被爆拿之前NCC研究案複製，本人回應合理使用。鄭運鵬說，張花了很多時間接受訪問，甚至說他和律師在研究相關的案子，建議與其把時間花在這上面討拍，不如光明正大把5736萬的研究案所有資料跟媒體公布、上網直播也把所有資料供國人參考，市民有知的權益。

鄭運鵬批，目前為止只看到張善政對於各界質疑態度是高傲的，他不理解市民有知道所有真相的權利，他抨擊桃園市政毫無根據，反省自己的醜聞毫無誠意，這兩個態度相信市民看在眼裡。希望他能達到過去怎麼質疑別人，今天就怎麼來反省自己，這個要求不過分，他應該這樣做。

對於張善政近期也頻打空戰，也接受很多節目專訪，鄭運鵬對此表示，有媒體邀請他或者有訪問，不管是在台北或是桃園都是選舉過程完全尊重，但他與其花時間跟律師研究還穿律師袍一起拍照，研究所謂的案情或是選舉招術，或是接受訪問，他應該用同樣的時間公開說明這5736萬研究案醜聞，在這個時間點上在這個醜聞上，他第一優先應該是選擇公開跟所有國人來做說明，而不是選擇對他有利的節目去說這些事情，講的自己很委屈，而市民選擇的是一個公開透明可以有信任感的市長候選人，期待他做到這樣的標準。

而張善政也抨擊鄭運鵬應該為挺抄襲道歉，鄭運鵬則說，張善政先生來到桃園後態度就非常高傲，民進黨做的事情全部公開給大家，自己講的每一句話也沒有收回，張善政用質疑別人的方式來迴避自己的責任，這不是市民要的一個市長候選人態度，所以與其用口水批評，不如用這時間好好說明清楚。