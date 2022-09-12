慈濟慈善基金會執行長顏博文10日接受媒體專訪，提到去年許多工商大老想買疫苗，都被政府勸阻，也勸他也不要浪費力氣，時任衛福部長陳時中因此挨轟。資深媒體人周玉蔻今（12）批慈濟編造假故事攻擊陳時中，砲打證嚴法師，指他們小圈圈自甘為下人。對此慈濟發出聲明，不過周玉蔻仍不罷休，嗆聲要慈濟開除「胡亂打誆語的執行長顏博文」。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻的秘辛，告訴他「買不到的，不要浪費力氣」。

周玉蔻批評慈濟編造假故事攻擊陳時中，待慈濟發出聲明後，再度於臉書粉專發文表示，「慈濟如果真如聲明所說的那麼清清白白，就應該開除胡亂打誆語的執行長顏博文，否則都是廢話」。

慈濟基金會今針對去年疫苗申購案發聲明稿。（圖／慈濟基金會提供）

針對周玉蔻指控，慈濟今日稍早發出聲明，去年購買BNT疫苗是各界的期待與多方的支持，才能一一解決過程中的各項程序與問題，感恩政府流程上依法協助，同時也感謝總統蔡英文成就圓滿此事。

慈濟強調，證嚴法師對於去年和台積電及永齡基金會合購1500萬劑BNT疫苗，是本著出家人慈悲為懷的心，秉持著人道精神的情懷，救人如救火，期待疫苗能早日施打，穩定國內疫情，保護國人健康，證嚴法師對疫苗的採購是本著慈悲為懷的心，好事要共同成就。