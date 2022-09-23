近期陷入4連敗的統一獅今天回到台南與味全龍進行3連戰，雙方在全年度戰績只有1場勝場差，但在攸關季後賽門票爭奪之際時，賽前傳出原訂先發投手羅昂確診，獅隊緊急更換投手，推出左投楊孟沅。
龍隊近期吞下一波8連敗，全年戰績也讓獅隊逼近，但獅隊昨天輸給富邦悍將後，全年度戰績又落後龍隊1場，今天兩軍正面碰頭，結果賽前卻傳出羅昂確診，獅隊教練團緊急開會後決定由楊孟沅先發。
楊孟沅本季33出賽都是後援，拿下2勝3敗6中繼成功，自責分率3.12，今天將是他生涯首度先發。
近期陷入4連敗的統一獅今天回到台南與味全龍進行3連戰，雙方在全年度戰績只有1場勝場差，但在攸關季後賽門票爭奪之際時，賽前傳出原訂先發投手羅昂確診，獅隊緊急更換投手，推出左投楊孟沅。
龍隊近期吞下一波8連敗，全年戰績也讓獅隊逼近，但獅隊昨天輸給富邦悍將後，全年度戰績又落後龍隊1場，今天兩軍正面碰頭，結果賽前卻傳出羅昂確診，獅隊教練團緊急開會後決定由楊孟沅先發。
楊孟沅本季33出賽都是後援，拿下2勝3敗6中繼成功，自責分率3.12，今天將是他生涯首度先發。
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