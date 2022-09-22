味全龍近期吞下一波8連敗，也讓統一獅在全年度戰績僅落後排名第3的龍隊0.5場勝場差，季後賽門票在射程範圍內，接下來的府城3連戰將直接碰頭，不過總教練林岳平認為，兩隊剩餘對戰還有7場，「一切變化還很大。」

樂天桃猿上半季封王，率先搶下首張季後賽門票，下半季桃猿戰績仍是獨走，很有機會包辦上、下半季冠軍，但由於今年中職賽制改變，將採取「固定季後賽制」，一定會有季後賽，之後再進行總冠軍賽，因此爭取年度2、3名也是各隊另一個挺進季後賽的機會。

原本龍隊在年度第3位置領先獅隊有一段距離，但他們近期卻苦吞8連敗，就快要把領先優勢花光，現在僅領先獅隊0.5場勝場差。「餅總」坦言，「確實這是個目標，明天起對戰3連戰，但我們剩餘對戰還有6、7場，還有半數，一切變化都還很大，只是兩隊近況都不是很理想。」

至於之前確診的先發投手胡智為今天剛隔離出關練球，林安可則是週六出關，「餅總」表示，胡智為本週確定無法登板，「我現在還沒辦法掌握他下週能否投，明天回台南他會隨隊練習，再掌握他的狀況。」

今天獅隊推出左投林子崴先發，這也是他相隔1119天再度先發登板，對於他教練團沒有投球限制，林岳平對他說了聲「加油」，「他之前在二軍先發能投到65球，希望他今天是優質的65球呈現在比賽上。」