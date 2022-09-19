南韓新冠病毒單日確診數創下10周新低，顯示這一波疫情正持續放緩。

南韓疾病管理本部周一公布單日確診數為19,407例，創下7月11日（12,672例）以來的最低記錄。其中，289例為境外移入。單日染疫死亡病例為39人。

目前南韓累計確診數為2441萬3,873例，累計染疫病歿為27,867人，死亡率為0.11%。

儘管周末的檢測數向來會比較少，但與周日公布的單日確診34,764例相比，周一病例的減少幅度仍然相當顯著。與一周前的36,923例相比，單日確診數甚至減少了超過一半。

自上周四起，南韓的單日新增確診數已連續五天下滑。

7月初Omicron新變異株在南韓引爆新一波新冠疫情，這波疫情在8月中旬到達高峰，單日新增確診數突破18萬例，之後確診數開始放緩，即使在一周前南韓的中秋節連假期間，確診數仍然呈現下跌趨勢。

南韓衛生當局預期這一波疫情將逐漸降溫。