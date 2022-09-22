自美國總統拜登說了一句「若中國侵台，美國會派兵協助」後，美國空軍司令、海軍第七艦隊副司令等人不約而同地發聲贊成，尤其，韓美聯合軍司令、聯合國軍司令及駐韓美軍司令一人兼三職的保羅・拉卡梅拉首度表示「美軍正在籌劃計畫中」，引起南韓媒體的關注。

19日，在韓美研究所舉辦的視訊研討會中，保羅・拉卡梅拉的談話，立即受到南韓最大報之一的《東亞日報》的極度熱議並以社論指出，身為駐韓美軍司令怎能與南韓政府「不商量」，自行宣佈？南韓不僅未受到尊重，並且「問題多多」。第一、如果，台海有事，「抽出」駐韓美軍去支援，出現對北韓的抑制力空缺，誰來負責？第二、南韓直接或間接介入，若中國大陸採取報復，又有誰承擔？

韓國人對美國提出的疑問，並非無理。確實，70多年來，因美國派兵參與韓戰死傷不計其數，南韓一直感謝美國，並且常把「血盟」掛在嘴角不忘恩。但是，現在的年輕人早已忘記這段「歷史」，一切以國家利益為最優先，感覺美國總喜歡抱住「舊情綿綿」不放。

朴槿惠執政時期受到美國「壓力」配置的薩德基地，經過文在寅政府的「暫停」之後，稍微「安靜」下來的議題。沒想到，尹錫悅新政府上台，美國馬上又與中國大陸重新展開薩德之戰，在尹錫悅的配合下，目前來看，拜登略勝一籌。

無可諱言，駐韓美軍是「良藥」也是「毒品」。在南韓政黨從保守與進步不斷輪替下，保守政府認為駐韓美軍有助於沒有「核武」的南韓軍力對抗北韓，這也是現任總統尹錫悅的主張。然而，文在寅執政5年來，可以說「文金會」2人跳華爾滋，有史以來，首度也讓美國總統川普加入「川金會」，一起跳恰恰。搞得文在寅在鎂光燈下，風光一時。

19日是文在寅登陸平壤，與北韓國務委員長金正恩簽署「平壤宣言」與「軍事協定」的日子，文在寅卸任4個月後首次對外公開發言，要求尹錫悅繼承他的簽署。不幸，被尹錫悅的一句「班上朋友很多，怎會只找一人作朋友」拒絕。南韓政黨輪替了，歷屆總統都謀求與北韓改善關係，但是都失敗落幕。

有趣的是，南韓每年9月舉行的定期國會正在「如火如荼」進行中，反對黨「民主黨」一位國會議員向國務總理提出質詢，為何縮減軍人的內褲、汗衫費用？總理回答是「貨真價實」，廠商議價結果。讓這位國會議員面紅耳赤道歉，因為，文在寅時期的國防部，自行授權某一家製造廠商訂購。

由此觀之，南韓換總統換政黨，是給人民圖利，不是給特定政黨發財。也因為不管藍或綠，政黨輪流執政，讓選民親眼目睹國會議員或要選縣市長、議員私人的品德與學識水準，該淘汰就淘汰，選賢與能。這是南韓比台灣強項之一，期望台灣選民也有這方面的學習與警惕。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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