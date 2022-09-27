台灣與南韓約有2個小時飛程，因此，無論台北或首爾每天發生的「社會新聞」很快彼此「傳染」。近日來，台灣媒體人周玉蔻不聽周遭的忠告，完全不知收斂，自以為是「幫派幫主」我行我素，幕後似有蔡英文總統與民進黨為她撐腰。

這次可不同，「大條」真正踢到鐵板。沉寂多年，曾為中國小姐的張淑娟女士莫名其妙被周玉蔻誣陷與前外交部長蔣孝嚴有段情史。經張女士親往台北地方檢察署按鈴控告，等待司法程序進行。在這選舉關鍵時刻，周玉蔻也跑去地檢署向提告人表示道歉，小人的虛假立即遭到拒絕。

周玉蔻認為台灣人都是愚蠢又健忘嗎？這段往事可證明台灣人不笨。她與前新聞局長、立法委員黃義交的緋聞曾鬧得轟轟烈烈，當時，黃義交承認2人口吻沒有性交，但周玉蔻則說有拿黃義交的錢去墮胎。一個人自身「不潔淨」，還有資格誣賴他人嗎？

一般都說，山東人個性耿直，主持正義。看到路邊不平事，願意挺身而出，不惜兩肋插刀。在韓國人眼裡，山東人是「大陸型」，心胸廣闊。台灣人則屬「海島型」，接近日本人。可惜，這位周玉蔻不僅給山東人丟臉，也讓她的父母與祖先掉進「18層地獄」。

4年一次的地方選舉，係透過選賢與能，為鄉親父老服務。周玉蔻為了公開支持民進黨參選人陳時中，卻忘了自己的媒體中立本分，甚至以不實言論，扯出與選舉無關的張淑娟「緋聞」。為了清算台灣選舉文化積弊，理應讓周玉蔻站在法庭接受嚴厲制裁。

此次，南韓MBC電視台的「醜聞」，值得國人關注。尹錫悅總統夫婦5夜7天，從事英國、美國及加拿大訪問。自始就受到MBC等「親文在寅」媒體和反對「民主黨」製造假新聞雙重夾攻，甚至，揚言要展開如同前總統李明博執政初期的「美國狂牛病示威」與提前1年趕走朴槿惠前總統的「燭光示威」來推翻尹錫悅政府。

問題是，政黨從民主黨輪替成國民之力黨了，總統也從文在寅換成尹錫悅了。但是，文在寅下台前安插的掌管全國媒體的韓國放送通訊委員會（台灣NCC）委員長和各媒體董事長和總經理「清一色」還是文在寅的人馬。

所以，MBC電視台此次製作假新聞一點也不意外。「偷偷摸摸」錄製尹錫悅與美國拜登總統會後私下與外交部長朴振等幕僚的「隨意聊天」。「故意」貶低尹錫悅的外交成果，甚至謊稱尹錫悅使用「三字經」批評拜登與議會。讓尹錫悅「忍無可忍」，決定調查真相，給人民一個清楚交代。

南韓監查院（總統直屬獨立機構）查出《TV朝鮮》《Chanel A TV》因不聽文在寅的話，申請續延許可證時，遭到審查委員的分數操作，因此，這些委員現正接受檢察官的搜索，包括手機和電腦等，看來，正義伸張，不知有多少「忠犬」要進牢房。

為了此次選舉，小英總統至今未對「周玉蔻案」說一句公道話。只能期待台灣選民的正義怒吼了。（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

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