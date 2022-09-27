美元的升勢有所緩解，以及投資人進場承接跌深的股票，由汽車股領軍，周二南韓KOSPI指數小漲0.13%，收在2,223.86點，結束了連跌4天並創下2020年7月來新低的慘淡行情。

在多空激戰下，韓股盤中劇烈震盪，一度大跌1.04%，也曾由跌轉升。分析師表示，隨著低接買盤進場和美股期貨反彈，韓股可望持穩。

重量級個股方面，三星電子收漲0.56%，SK海力士跌0.61%，電池大廠LG Energy Solution跌0.56%。

現代汽車和起亞汽車分別漲1.92%和2.27%，帶領大盤反攻。美國副總統賀錦麗周二訪問南韓時表示，華盛頓當局將努力化解南韓政府對於美國電動車補貼措施的擔憂。這些最近推出的措施可能使南韓汽車製造商在美國市場處於劣勢。

外資賣超韓股1779億韓元。

在岸韓元止跌反彈0.69%，收在1,421.5兌一美元。前一日急貶1.54%，跌破1430大關，收在1,431.3兌一美元，盤中最低曾觸及1,435.40兌一美元，創下逾13年新低。面對韓元急貶，韓國央行總裁李昌鏞周一警告該央行將採取「積極」作為以穩定匯市。