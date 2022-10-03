《韓股》建國紀念日 韓股休市 11:382022/10/03 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓10月3日周一適逢建國紀念日，韓股休市。 《韓股》兩利助攻 韓股揮別連4跌收高 《韓股》進場撿便宜 韓股翻紅了 《韓股》韓股匯市慘遭血洗 紛創新低 #韓股 #建國 #紀念日 #休市 #南韓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》月季線大跌 韓股創2年新低 16:412022/09/30 財經 《韓股》出口增幅趨緩 韓股漲幅回吐 17:022022/09/29 財經 保住台灣矽盾美名 04:102022/10/03 政治要聞 海納百川》淪為政黨看門狗的台灣司法（劉順達） 09:382022/10/03 海納百川 建商跨界設藝廊 構築城市美學的想像 04:102022/10/01 財經焦點 張麗善虎尾競總成立 劉建國推濁水溪揚塵防制 04:102022/10/02 地方新聞 何溢誠快評》保住台灣矽盾美名 17:252022/10/02 快評 國戰會論壇》Chip 4只聞樓梯響 台日韓停看聽（李路） 00:002022/09/30 海納百川 前駐韓美軍司令提協防台海 南韓：遏制北韓優先 04:102022/09/28 焦點新聞 《韓股》蘋概股大跌 韓股重挫3% 13:012022/09/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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