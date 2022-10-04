隔夜美股全面大漲，以及減產消息帶動重量級晶片股大漲，周二南韓KOSPI指數盤中勁揚2.35%，報2,206.19點。

投資人看好晶片廠如果減產，將有助於緩解需求乏力帶來的衝擊。

重量級個股方面，三星電子漲4%，SK海力士漲3.73%，電池大廠LG Energy Solution漲0.82%。

上周美國記體體製造大廠美光科技宣布將縮減投資，隨後日本鎧俠也決定減產。

Mirae Asset Securities分析師Kim Seok-hwan表示：「國內晶片廠也開始討論減產以緩解需求轉弱的影響」。

稍早前公布的南韓9月製造業PMI連續第三個月呈現萎縮，並創下26個月來新低，但市場對此反應冷淡。

Naver目前下挫逾7%，稍早前該公司宣布將以16億美元收購美國二手服飾交易平台Poshmark Inc，作為進軍美國電商市場的策略性投資。

外資連續第3個交易日站在買方，盤中買超韓股1402億韓元。

韓元暫跌0.28%，報1,434.2兌一美元。