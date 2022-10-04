在周一休市一天之後，南韓股市周二從周五收盤的近兩年多低點強勁反彈；華爾街隔夜強勁上漲之後，投資人紛買進此前受創的科技股。

周二南韓KOSPI指數收漲53.89點或2.50%，為2209.38點。成交金額在7.37兆韓元(約合51.6億美元)，略顯清淡。

外資買超2169億韓元，散戶和機構投資人分別賣超2066億韓元和143億韓元。

當美國國債殖利率從10年以來未見的水準回落之後，美國主要股指周一紛紛飆升逾2%；南韓股市周二開盤走高，延續了漲勢。

大型科技股領漲。領頭羊三星電子大漲3.95%，股價從近52周低位升到5.52萬韓元。晶片製造商SK海力士大漲3.73%，報8.62萬韓元。

部分分析師正面地認為，晶片製造商可能的減產，將抵銷市場需求疲軟的影響。

電池製造商樂金能源解決方案(LGES)升4.22%，報44.45萬韓元；三星SDI上漲1.83%，報55.6萬韓元。

現代汽車也上漲1.7%；起亞汽車上漲1.25%。

網路巨頭Naver暴跌8.8%，報17.65萬韓元；該公司希望以2.3兆韓元(約12億美元)的價格，收購美國二手時尚電商業者Poshmark，市場卻不買單該交易。