升息不止，投資人該如何因應！國際年度最大財經盛事「WIW世界投資者週（World Investor Week）」一系列活動正式開跑！10月4日至10月6日於政大公企中心舉辦「2022世界投資者週聯合論壇」。論壇以「翻轉升息通膨下的投資新思維」為主題，主講人包括2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼（Paul Krugman），以及超過20位重磅級國際財經專家與會，實體及線上活動總計超過上千人參加，金管會副主委蕭翠玲、內政部政務次長花敬群等貴賓亦親臨現場力挺。

「2022世界投資者週聯合論壇」由臺灣理財顧問認證協會（FPAT）理事長李長庚致詞揭開序幕，李長庚提到，大通膨時代來臨，2022年因應疫情、升息及通膨危機，物價指數上漲、房市買賣翻轉、股市重挫，全球資本市場震盪不安，如何在波動市場下找到新商機，資產配置該如何調整，成為每一位金融從業人員及投資人的最大課題，臺灣理財顧問認證協會攜手中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會與台灣金融研訓院共六大協會聯合主辦「2022世界投資者週聯合論壇」，為期3天共6場活動，期盼能協助各位投資人及金融從業人員收穫更多國際最前線的專業理財知識。

年度論壇中，主辦單位精心策劃邀約2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼（Paul Krugman），暢談「通膨與未來金融資產投資策略」，面對40年來最大通膨的挑戰，金融資產該如何布局因應？其他備受關注的重磅級講者包括日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明、瑞信財富管理部大中華區副主席陶冬、寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)分享獨具觀點。

「2022世界投資者週聯合論壇」，從後疫情時代房地產展望到新南向不動產投資；全球退休基金制度發展趨勢到台灣退休基金的布局；通膨時代的總體經濟大環境到台灣證券市場；ESG全球趨勢到如何落實等。

因應全球暖化現象造成災損不斷，世界各國達成2050淨零碳排共識，國際大型主權及退休基金全面納入ESG投資因子，永續新商機正是市場焦點所在，論壇中將以全球退休金制度與ESG投資布局為題，借鏡國際經驗，作為台灣退休基金投資與資產配置參考；而面對邁向高齡化社會不得不及早因應的議題，日本理財規劃協會(JAFP)理事長白根壽晴，分享日本經驗，以及馬來西亞理財規劃協會亞太主席Linnet Lee點出財富管理的新投資趨勢。