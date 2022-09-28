近來美元持續大漲，兌多國貨幣屢創新高，專家警告，美元飆升對歐美大型企業營收造成的衝擊可能超過600億美元。

近來有越來越多美國企業對美元急升造成的衝擊提出警告。雲端軟體公司Salesforce最近表示，匯率波動可能導致全年營收縮水8億美元，這比該公司先前的預測高出2億美元。寶僑（Procter & Gamble Co）預估本財年（截至2023年6月）強勢美元造成的稅後匯損恐將達到9億美元。

衡量美元兌一籃子已開發經濟體和新興市場貨幣的彭博美元現貨指數今年以來已飆漲逾15%，並頻創史上新高。

聯準會大幅升息以抑制通膨，導致美國公債殖利率攀升，以及在全球經濟可能陷入衰退的陰影籠罩下，尋求避險的資金湧向美國，進而帶動美元持續走高。

然而美元持續飆升不利於美國跨國企業獲利，也可能重創全球貿易，因為大部分國際貿易都以美元交易。美國銀行證券美股策略師Ohsung Kwon表示：「這是一股真正的逆風，對第三季企業獲利的影響將大於第二季」。

美元在第二季升值5.7%，而第三季以來已經上漲約7%。

在周三亞洲盤中，美國10年期指標公債殖利率一度觸及4.004%，為2010年以來首次見到4字頭，帶動美元指數站上114.68，再創20年新高。

與此同時，英國大幅減稅的計畫可能重創該國財政體質，英鎊跌近1%，報1.0634美元，徘徊在周一創下的歷史低點（1.0327美元）附近。歐元跌0.4%，報0.9555美元，逼近最近創下的20年低點（0.9528美元）。

有時候投資人對於與外匯波動有關的警告不以為意，有些分析師認為這通常只是業績不佳的藉口，或只是帳面上的問題。

但財資風控管理軟體公司Kyriba Corp資深策略師Wolfgang Koester警告，今年到第三季底，美元升值對美國和歐洲1,200家大型企業營收造成的衝擊可能超過600億美元，最終可能使每股盈餘平均減少6美分，遠超出通常介於2至4美分的影響。

根據Bloomberg Intelligence，美元走強可能損害約三分之一標普500企業的獲利表現，其中以消費必需品、原材料、科技和通訊服務業受創最重。美國銀行證券美股策略師Kwon表示，美國銀行通常認為美元每上漲10%，企業每股盈餘就會減少約3%。