非蘋智慧型手機市場冷颼颼，砷化鎵廠宏捷科(8086)9月合併營收為1.86億元，月減5.88%，為今年3月以來低點，宏捷科表示，由於客戶仍在清庫存，保守看待第4季營運，預估第4季營運將較第3季下滑。

儘管非蘋智慧型手機市場已經歷經快一年的庫存調整，全球經濟籠罩通膨升息、大陸疫情封控、消費緊縮陰霾之中，終端需求急凍讓整體庫存去化緩慢，WiFi雖然相對穩定，但比起上半年也是微幅下修，在兩大主力產品均陷入需求低迷下，宏捷科業績也遭遇逆風。

宏捷科9月合併營收為1.86億元，月減5.88%，年減57.61%，累計第3季合併營收為5.91億元，季增0.46%，累計前9月合併營收為17.89億元，年減48.82%。

宏捷科表示，目前客戶普遍悲觀，終端庫存還是很高，由於訂單狀況不理想，預估第4季將較第3季下滑，保守看待下半年業績，希望年底促銷潮能加速庫存去化，有助於明年第1季營運回穩。