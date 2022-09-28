28日是韓國股市以及匯市的黑色星期3，韓股大跌至兩年多來最低，大盤收2,169.29點，重挫54.57點或2.45%。同時，韓元再度走貶，續創13年新低，外資也賣超將近1500億韓元。

分析師認為，韓股暴跌還有其它多項不利因素，在預期需求成長未能實現之後，傳出蘋果將放棄增產新智慧手機計劃。另外，北溪一號管線漏氣，可能有人為破壞的可能性，歐洲能源以及經濟現況勢必雪上加霜。

個股方面，三星電子跌2.4%，收在年線新低52,900韓元，SK海力士跌0.98%，電池製造業者LG Energy Solutions跌2.36%，三星SDI也跌3.92%。同時，化學大廠LG Chem跌4.04%，大煉鋼廠浦項鋼鐵跌0.44%，現代汽車跌3.49%，起亞也跌3.4%。

韓元兌一美元在1,439.90價位附近，韓元大貶18.4元，創2009年3月16日以來新低。至於13多年前，韓元一度貶至1,444元。