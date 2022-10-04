基富通統計，截至今年9月底，基富通累計開戶數突破23萬人，今年來成長8.5%，鼓勵更多國人及早做好人生財務規劃。同時，基金存量累計842億元，今年成長4成。今年增長最快的是境內基金，存量占比首度突破4成，反映倡導長期理財觀念、深耕境內基金市場的成效。

基富通總經理王浩宇表示，末來2季市場波動仍大，長期投資者以時間換取空間，時間拉長到5-10年，可能就會看到定期定額不停扣的微笑曲線，在市場行情低迷之際，累積的部位最甜美。

王浩宇認為，歷史經驗，長期的通膨在2%，今年受到鳥俄戰爭供給面影響，使通膨不正常走高，這應該屬於短期現象！目前基富通平台的資產中，約有5成是股票型基金，而債和平衡型基金則各占2成5左右。

基富通已成為越來越多國人基金理財的主要管道，為感謝國人支持，開放10月全平台基金單筆申購0手續費優惠，而且成功扣款一筆，平台再加碼贈送單筆0手續費碰券一張，每張最多可申購10檔基金，優惠到年底，幫助投資人省下更多交易成本。