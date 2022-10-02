受到大陸封城防疫與俄烏戰爭等內外部因素波及，前三季A股三大指數重挫，上證指數、深證成指、創業板指數分別累計下跌16.91％、27.45％、31.11％。

截至9月30日，A股總市值跌至人民幣（下同）84.67兆元，前三季蒸發約14.42兆元，相當於跌掉近10家工商銀行的總市值。

自第三季以來，一向被視為A股績優股的機構重倉股更遭遇連番拋售，拖累大盤表現。機構前300檔重倉股第三季跌幅逾32％的多達20檔，其中防水材料商東方雨虹、家用機器人業者科沃斯等A股上市公司的跌幅更是超過40％。

另一方面，前三季港股大型科技股股價重挫，拖累大盤表現，恒生指數2022年以來累計下跌26.39％，恒生科技指數更是大跌39.16％。港股市值一哥—騰訊因遊戲及廣告業務受政策影響增長放緩，加上大股東減持抵消回購的正面影響，前三季該公司股價累計下跌39.7％，市值蒸發近1.7兆港元。