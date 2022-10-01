台股9月急殺1670.86點，金管會睽違2年半再度祭出限空令。觀察金管會2015年以來3度出手限空令，指數隨後均見止跌回升，借券放空占比及擔保維持率亦見改善。法人認為，金管會此次因應狀況出手力道相對較輕，仍可望抑制空方氣焰，有助指數跌勢收斂回穩。

台股本周三度出現破底下殺趨勢，9月30日終場下跌109.68點或0.81％、收於13424.58點，創2020年11月13日以來逾1年10個月低點。本周下跌693.80點或4.91％，周線連6黑，累計9月暴跌1670.86點、跌幅達11.07％。

對此，金管會宣布自10月1日起祭出限空令，將盤中借券賣出委託數由前30天日均量30％降至20％，並將融券保證金成數自90％提升至100％。證期局長張振山表示，主要考量目前外資借券賣出比率明顯上升至3.76％、且整戶擔保率近2日均跌破160％關卡所致。

金管會上次限縮盤中借券賣出額度，為2020年3月19日因應新冠肺炎疫情全球爆發，宣布將限額自30％降至10％。上次提升融券保證金額度，則是因應陸股重挫，於2016年1月7日將成數自90％提升至120％。此次祭出的限空令幅度均較上次輕微。

金管會2015年8月12日因應人民幣重貶衝擊全球股市下跌，將融券保證金額度自90％提升至120％，實施2個月間加權指數自8283.38點回升至8601.52點、漲幅3.84％，擔保維持率自156.11％回升至178.28點，成交量則自967億元略降至952億元。

而2016年1月7日因應陸股重挫衝擊，金管會再度出手將融券保證金額度自90％提升至120％，實施1個半月間加權指數自7852.06點回升至8411.16點、漲幅7.12％，擔保維持率自164.64％升至175.02％，成交量則自1176億元降至848億元。

而2020年3月18日疫情全球爆發使台股9天暴跌2296.15點或19.9％，金管會宣布將盤中借券賣出限額自30％降至10％，實施近3個月期間指數自9218.67點回升至11637.11點、漲幅達26.23％，借券賣出占比自3.78％降至1.52％，成交量自2123億元降至1755億元。