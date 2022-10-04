成衣大廠聚陽（1477）今（4）日公告9月營收為24.27億元，月減25.57%、年減2.63%；前9月營收為247.19億元，年增16.42%。第三季營收為94.07億元，再創歷史單季新高紀錄。展望Q4依舊維持正向。

聚陽表示，9月單月營收較上月下滑，反映已逐漸進入旺季尾聲，並進入春夏新品生產季節交替，因此月營收已漸下滑外，但季營收依舊創歷史新高！一般Q3是全年的最旺季節。今年客戶急單、短單湧進，所以第3季營收表現仍是創下歷史新高，較去年同期年增13%。