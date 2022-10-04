美系客戶新機拉貨，石英元件廠晶技(3042)初估，9月合併營收可望優於8月，但因非蘋智慧型手機客戶需求疲弱，晶技謹慎看待第4季營運，預估第4季將略低於第3季，下半年可望與上半年持平。

儘管智慧型手機及NB市場寒氣逼人，讓電子產業傳統旺季蒙塵，蘋果iPhone 14新機上市還是為蘋果供應商營運帶來暖流，且網通及車用電子訂單穩定，晶技預估，9月合併營收可望優於8月。

晶技自結8月營業淨利為2.28億元，年減31%，稅前盈餘為3.01億元，年減11.3%，單月每股稅前盈餘為0.97元；累計前8月營業淨利為19.46億元，年減18.4%，稅前盈餘為24.53億元，年減2.4%，每股稅前盈餘為7.92元。

晶技表示，雖然車用及網通客戶訂單穩定，但非蘋智慧型手機客戶需求不佳，預估第4季將略低於第3季，下半年可望與上半年持平。

看好車用電子前景，晶技新成立晶創科技，目前自有產能設在同為晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，寧波廠車用頻率元件專用生產線已經完成擴充，每月產能已提升至6000萬顆，晶創在浙江寧波取得33畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計2023年每月開出6000萬顆新產能，後續將擴充至每月2億顆的產能。