台灣登山好手曾格爾7月完成無氧攀登K2高峰紀錄，她日前遭1名富商岳姓妻子指控，8月返國後在防疫期間與富商在飯店偷情，岳女已向法院提告；對此，曾格爾今（5）發表聲明稱她人還在尼泊爾，將對不實和惡意誹謗者採取法律行動，「我是個以登山為志業的人，能夠走到這裡，衷心感謝各界的關心和支持」。

曾格爾在臉書發表聲明，將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動，「這些紛擾回到山上就什麼都不是，山就是往上走，14座8000米攀登的挑戰是我目前的唯一重心」，強調會以自己實際的表現站上世界舞台，而對於此事將不再回應，靜待法律處理，「再次謝謝各界關心，我是曾格爾，我會繼續努力」。

曾格爾今（5）發表聲明稱她人還在尼泊爾，將對不實和惡意誹謗者採取法律行動，「我是個以登山為志業的人，能夠走到這裡，衷心感謝各界的關心和支持」。（翻攝自臉書）

曾格爾9月遭富商的岳姓妻子指控，曾8月登山返國，在防疫期間與她的先生到台北市的高檔飯店偷情，岳女透過iPad訊息發現兩人親密互動，進一步質問富商，兩人爆發婚姻危機。據了解，曾格爾結識富商後，兩人因贊助登山費用互動頻繁，正宮控訴2人行為逾越正常男女關係，提告侵害配偶權求償。

士林地院民事庭9月收到岳女提告書狀，法官命岳女繳納判決費，並補正曾格爾的住所、居所相關資料，岳女補正資料，27日法院已分案交由承審法官，預定11月28日開庭。