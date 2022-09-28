因美元不斷走升，加上外傳中國大陸似乎將放任人民幣走貶，在岸人民幣匯價已貶至2008年全球金融海嘯以來最低，28日兌一美元貶0.2%至7.1955，創過去14年來新低，同時，離岸人民幣匯價也是貶至2010年以來最低。

人行設定的每日參考匯價，比彭博社平均預估之間的乖離偏離距離，還要大上444點，且是兩周以來最小的。也就是說，在美元強勢升值下，人行可能會默許人民幣先貶值。

人行從13日開始，就採取較強的人民幣參考價，但鎖在最小的乖離率當中。因此，乖離距離點也從約600左右，增至22日之後的800左右，現在又回至400多點。

駐點新加坡的馬來亞銀行(Malayan Banking Berhad)認為，因為貨幣政策相左，以及市場動能影響，參考價可以讓人民幣有更多表現空間，但不代表人行沒有其它工具可以支撐人民幣。故人民幣現在如此弱勢，應該也會拖累其它頻頻走貶，一些非美元貨幣走勢。

光在9月分，在岸人民幣兌一美元匯價就大貶超過4%，今年有機會創下自1994年以來最大的全年跌幅。聯準會大力升息下，中美之間貨幣政策愈來愈分歧，人民幣也面臨大幅波動壓力。

不過，為了確保房地產資金流動性，還有不要讓新冠抗疫限制影響經濟成長，雖然需求大減，還有通貨緊縮風險增加，人行還是一直保持寬鬆政策沒變。

雖然人行阻貶人民幣，不過實際成效卻有限。人行已經連續25個交易日，都將人民幣訂在比外界預估還要強的參考價，打破彭博社2018年開始編撰此數據的最長時間紀錄。

繼早先調降之後，本周初，人行又特別將銀行外匯風險準備金調升至20%，此舉目的就在提高外匯遠期交易門檻，讓市場做空人民幣者必須得付出更高昂代價。

除了中國大陸外，亞洲的日本、韓國以及印度央行也紛紛加強措施以維護自身匯價，因為美元實在過於強勢。野村金融控股表示，亞洲各央行可能還會祭出不同匯率政策。例如，台灣央行27日就明確指出，必要時會管制外匯，藉此限制外資大量撤離。