韓國央行總裁李昌鏞周一表示，由於能源和食品價格高漲，以及本幣兌美元匯率大幅走貶，韓國的消費者通膨可能會在相當長一段時間內保持在5%～6%區間內。此外，面對韓元急貶，李昌鏞亦警告央行將採取「積極」作為來穩定匯市。

李昌鏞在出席國會的委員會會議時表示，由於中國經濟放緩等因素，一直到明年，南韓的成長動能將放緩。他並表示，消費者價格將在相當長的一段時間內維持5%～6%的漲幅。

由於國際原油價格下跌，南韓的消費者通膨在7月創下24年新高後，終於在8月回落；但由於能源和食品價格上漲，該國仍面臨通膨壓力。

南韓8月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲5.7%，較7月份的年漲6.3%放緩。

韓元大幅走貶，恐將進一步加劇消費者通膨上漲的壓力。

周一盤中，韓元貶破1,420兌一美美元大關，為13年多以來首見，盤中最低跌至1,429.90兌一美元。

聯準會料將持續強力升息，以及全球避險需求升高，帶動美元持續飆升。目前美元指數漲0.58%，報113.85，稍早前一度漲破114大關，再創20年新高。

李昌鏞表示，如果市場出現過度旳盲從行為，韓國央行將「積極」採取措施以穩定外匯市場。