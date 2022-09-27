中天《健康我＋1》YT頻道節目《健康點點名》主持人王宜安昨(26)日邀來兩性專家H(陳鴻儀)上節目，分享自己罹患攝護腺癌的歷程及心境，作家Ｈ自嘲：「我是兩性作家，沒想到我也得了(關於)兩性的病。」

攝護腺癌是台灣男性十大癌症排名第五的癌症，病發年齡大約70歲左右，所以比較少衛教節目會此為主題，日前作家H傳出罹癌，引發關注，所以《健康點點名》特別提出邀請，希望他以自身經驗帶大眾對攝護腺癌有進一步的了解。作家H提到最開始只覺得自己「遲射」、「慢射」，原先以為是變持久，所以並未多想，直到因虛擬貨幣投資失利導致心理產生問題，在尋求治療的管道，恰巧因抽血進而發現血液中的PSA（攝護腺特定抗原）指數過高，「正常的指數是4，我的指數那天量的時候是17，大概多了4倍多。」進一步做攝護腺切片時，H形容：「是從肛門進入到攝護腺抽取組織，一共抽了12針，真的超痛！」最後檢查結果出爐，確定是罹患攝護腺癌第3期。

作家H目前仍積極抗癌，不管是外出或是上節目，其實都有包尿布，雖說目前是輕微漏尿，但因擔心突然失控，所以保險起見都還是使用成人紙尿褲來預防，由於長時間穿著尿布導致濕疹，讓他考慮改換夜用型衛生棉。罹癌之後作家H坦言「自己一點都不像病人」，就算生命可能剩下2-3年，他也看得很開，現在仍努力以賀爾蒙藥物做全身性治療，但後遺症就是出現女乳及女性更年期等症狀，始終抱持正向思考的他其實最想要的就是「重振雄風」，但也要看接下來的治療限度，更多作家H的親身分享請鎖定中天《健康我＋1》YT頻道:https://www.youtube.com/channel/UCSmOV--kVkQoPYypj3Jgb7Q