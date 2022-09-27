蔡旻虔醫師建議，糖尿病友罹患五十肩，可接受關節鏡手術，並於術後搭配復健治療。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗55歲的王姓婦人本身有糖尿病史，半年前出現右邊肩膀疼痛的症狀，尤其在晚上疼痛感倍增，而且肩膀無法伸展開來，就醫檢查確認為五十肩。大千綜合醫院骨科為她進行關節鏡手術，術後搭配復健治療，1週後右肩只剩輕微的酸痛感，且活動範圍幾乎回復正常，過去需要別人幫忙的動作，現在都能自己處理，讓她非常開心。

王婦在手術前，嘗試打針、復健、推拿及麻醉下關節鬆動術等治療後，狀況仍未有改善，也因為五十肩導致生活上許多不方便，因此到大千綜合醫院骨科就醫，在醫生治療後，總算順利恢復健康。

大千綜合醫院骨科醫師蔡旻虔表示，五十肩是因肩關節沾黏造成肩膀活動度受限及疼痛，隨著活動度減少，疼痛感會越來越明顯，尤其在晚上睡覺時更加疼痛不適。另外，糖尿病病人約有30％會發生五十肩，而且罹病越久、發生機率越高。

他說，由於有五十肩的糖尿病病人對於非手術治療的成效不佳，復發率也較高，因此建議可接受關節鏡手術，縮短治療時程，也能盡早擺脫五十肩的疼痛，恢復肩關節的功能。

透過關節鏡手術，可以精準地把沾黏的關節切開，且不造成其他組織的傷害，若關節內有其他的病變，也能同時處理。由於是直接把關節囊切開，完全放鬆沾黏的關節，所以恢復速度也比其他治療較快。

病人術後若能積極配合復健治療，大部分在2週後即能回復90％的正常狀況，疼痛感也會大幅改善。蔡旻虔也提醒，五十肩的病人如果經過六週的非手術治療仍沒有進展，或是本身合併有糖尿病，即可考慮接受關節鏡手術治療，才能盡早恢復正常生活。