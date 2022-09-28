新藥開發公司泰宗(4169)今(28)日下午舉行法說會，總經理王雅俊表示，研發的新藥預防反覆性泌尿道感染U101是全球首個非抗生素的藥物療法，目前正在台灣12家醫學中心積極進行三期臨床收案中，目標2023年底完成三期臨床，2024年向衛福部食藥署(TFDA)提出新藥審查登記(NDA)。

王雅俊說，目前研發中的二大候選新藥分別為：預防反覆性泌尿道感染新藥U101與治療多(月太)標靶肝癌新藥PTX-9908，其中U101已展開台灣三期臨床試驗，進度最快。

王雅俊指出，泰宗擁有幾乎百分百涵蓋全台醫學中心、地區醫院與專科診所的強大銷售通路與專業團隊，吸引國內外生醫品牌業者主動尋求代理合作，是近年推升營運成長的重要支柱。受惠需求回溫，旗下代理與自有產品銷售持續暢旺，帶動泰宗今年前8月合併營收達5.02億元，創下同期次高，上半年營業利益與稅後淨利也同步走高，在支應大筆經費投入研發後，每股稅後盈餘仍有0.28元。

反覆性泌尿道感染(rUTI)主要是膀胱內層的GAG(Glycosaminoglycan，即糖胺聚糖，一種多醣蛋白物質)保護層被破壞，使得尿液中的刺激物或細菌直接影響真皮層，造成泌尿道感染，若半年內發生2次或1年3次，就定義為反覆性泌尿道感染。該疾病目前尚無藥可醫，多以系統性治療為主，即服用抗生素並搭配補充賀爾蒙製劑、免疫製劑、益生菌、蔓越莓等，醫師則會再叮囑改善個人衛生習慣，但這些治療都只能抑制細菌產生並無法修復GAG層。

U101是一種半合成、類似肝素(Heparin)的碳水化合物衍生物，可重建受損的GAG層並修復上皮組織，有效隔絕細菌附著或傷害膀胱內壁與泌尿道，達到有效治療與預防、且無抗藥性風險。