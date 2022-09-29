合一(4743)糖尿病足新藥ON101(速必一)獲國際知名期刊Pharmaceutics發表，今日股價在開盤15分鐘之內衝上漲停板鎖在248.5元，買單高掛近3000張搶著要買，同集團的中天(4128)、鑽石生技(6910)、欣耀(6634)等也狂飆8%以上。

合一的糖尿病足新藥ON101(速必一)為全球首創調節傷口巨噬細胞新藥，透過改善糖尿病足潰瘍(DFU)的免疫環境，重塑M1-M2巨噬細胞平衡，經局部給藥後能快速促進創面改善達到傷口癒合。本論文探討巨噬細胞機制在DFU治療扮演的角色，並比較其他研發中產品或幹細胞相關治療與巨噬細胞相關性，顯示「速必一」具有優異性，可提供DFU臨床治療新的較佳選擇方案。國際知名SCI期刊Pharmaceutics(影響因子: 6.525)，已接受本項論文並發表。

合一說，本篇綜述文章的發表，闡述調節巨噬細胞的創新作用機制對於DFU臨床治療的重要性，可增強國際糖尿病足潰瘍專業醫護人士對於「速必一」療效與作用機制的瞭解，提供DFU治療新選擇。

合一指出，「速必一」對傷口癒合有重大療效實證，國際多中心三期臨床試驗結果與創新藥物作用機制，已分別發表於全球頂尖科學期刊JAMA Network Open、美國皮膚病學研究學會及歐洲皮膚病學研究學會所發行之SCI科學期刊JID Innovations，顯現「速必一」的優異療效與科學基礎。