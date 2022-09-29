微創骨盆手術僅以1公分左右的傷口，即可將鋼釘固定至骨折位置，可大幅減少術後病人復原時間。（長安醫院提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中75歲林姓男子意外從椅子跌坐下來無法動彈，緊急送醫至長安醫院，才知自己患有骨質疏鬆症，且骨盆兩處骨折，透過微創骨盆手術，術後恢復良好；長安醫院骨科醫師趙子鎔表示，骨質疏鬆好發於老人和停經婦女，是熟齡族的隱形殺手，應定期做骨質密度檢查。

據了解，75歲林男長期患有骨質疏鬆症不自知，因意外從椅子跌坐下來後，發現竟無法動彈，家人緊急送至長安醫院，經檢查發現，左邊骨盆的恥骨上支及恥骨下支兩處骨折。與家人討論後決定接受「微創骨盆手術」，透過僅1公分左右的傷口將鋼釘固定至骨折位置。

趙子鎔說明，此手術是利用透視床和X光機，以1公分左右的傷口將鋼釘固定至骨折位置，雖然手術過程較繁瑣，但術後病人可大幅減少復原時間，也可降低傷口照護的風險；趙子鎔說，術後晚上，林男已可自由地在床上翻身，疼痛指數只剩1～2分，隔日已可輕鬆地起身下床，回診追蹤也表示移動自如，漸漸恢復以往的活動力。

趙子鎔表示，骨質疏鬆可說是熟齡族的隱形殺手，好發在老人和停經後的婦女。由於骨質疏鬆沒有明顯的疼痛或症狀，往往是發生骨折意外後，才得知患有骨質疏鬆症；骨折後會有長期臥床的風險，甚至因無法正常活動，體力和身體機能急速下降，進而增高死亡率。

趙子鎔指出，根據美國骨科醫學會的臨床指引，這類非不穩定型骨盆骨折可以透過臥床8至12周避免負重，等待骨頭自行癒合，然而這段期間照顧不便，尤其坐輪椅、翻身、如廁等動作都會使骨折處晃動而產生的劇烈疼痛。

趙子鎔表示，隨著科技日新月異，病患的醫療品質也相對提高，微創骨盆手術適合沒有骨折變形、移位太嚴重的簡單型骨盆骨折，相較於傳統需要長期臥床或是大傷口高失血量的手術，可以給病患更好的選擇。同時提醒民眾，高危險群應定期做骨質密度檢查，並注意平時飲食均衡、適度運動。