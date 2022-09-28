喉嚨卡魚刺竟住院3個月沒好！台南一名26歲邱姓女網友因為魚刺卡在食道不舒服就醫，醫師檢查發現魚刺已被黏膜包覆取不出，要她再觀察，沒想到3個月後食道破損形成憩室，必須微創手術，然而手術後3個月傷口始終未癒合，導致她無法進食，無奈拍片向網友求救，詢問是否知道類似案例或其他治療方式能幫她。

台南邱姓女網友在YouTube表示，日前因為一根魚刺卡在食道不舒服而去成大就醫，但發現時間太晚，醫師檢查發現魚刺已被黏膜包覆，內視鏡無法取出，且照胃鏡檢查發現，魚刺是卡在食道內側而不是外側，所以醫師建議她先觀察。

邱女表示，未料3個月後魚刺的傷口形成憩室，醫師用微創手術清理，正常來說她沒有慢性病，傷口2個禮拜內會癒合，但她手術完至今快3個月傷口都沒好，食道破損害她近3個月都沒辦法吃東西。她說，3個月來和醫師嘗試多種方法治療都沒效，甚至因食道的破洞導致膿胸，進行小開胸清創手術，所以拍影片希望網友幫忙分享，有沒有人知道類似病例，或有認識的醫師能幫忙。

該影片PO上網後，經過知名YouTuber「好棒Bump」分享，2天內觀看次數就累積1.1萬，網友們紛紛留言：「看了好心疼，真心祈求能夠早日獲得有效的資訊或療法，保持正向，早日康復！」還有網友表示「這種狀況可能要到台北台大/北榮/林口長庚比較有機會，醫學中心case比較多，可能有過類似案例」，邱女則回應，她現在不太可能貿然轉院，只能用拍影片的方式尋找類似案例的治療方式，「醫生和我都還在努力中」。