小貓一開始被發現腿骨斷裂，傷勢十分嚴重。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲1起動物救援案件，1隻小黑貓卡在石縫中，救出後因腿骨斷裂無法站立，檢查後還發現骨盆受傷並有疝氣的情況，後來經過動保處及獸醫院合作進行手術後，不但恢復健康，而且也被有愛心的服飾店老闆娘領養，現在成為店裡的公關貓，吸引許多小朋友去跟牠玩。

新北市五股1位平常就在照顧流浪貓的李小姐，日前在住家樓下的石縫中發現被卡住的小黑貓，李小姐將牠救出後，卻發現小貓後腳異常無法站立，因此帶著小貓到處向動物醫院求助，但無奈小貓傷勢嚴重且年齡僅2個多月大，使得獸醫師都評估風險太高，而拒絕動刀。

後來李小姐將小貓帶到新北市動保處尋求協助，為小貓操刀的獸醫師林洋演盼對，受傷原因很可能是車禍撞擊所致，但因為手術無法單獨完成，所以找來了雙和動物醫院院長趙安基及熟悉骨科的獸醫師李建沛共同討論，最後在3位醫師合作耗時2個多小時的手術下，終於成功治療小貓的傷勢。

後來小貓在恢復期間由救援牠的李小姐細心照顧下，復原情況十分良好，在完成成體內外驅蟲及疫苗注射後，順利被1位在內湖開設服飾店且本身也收養多隻流浪貓的施姓老闆娘認養，並替小貓取名為「靚靚」，希望小黑貓的未來幸福而閃亮，現在靚靚行動完全不受影響，也很愛撒腳受到小朋友歡迎，變成店裡的公關貓。