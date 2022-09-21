道路出現深度近１公尺的大面積裂痕。（議員陳昆和服務處提供／李俊淇台南傳真）

台南市府斥資2179萬在近期進行改善修復。（議員陳昆和服務處提供／李俊淇台南傳真）

台南市七股區三股里紅樹林保護區去年因連日豪雨，導致南31線道路中段的南側護坡出現嚴重損壞，不僅邊坡土石滑落，道路大面積龜裂下陷，其中還包含了一座水門掏空損壞，市府斥資2179萬近日完成修復，經軒嵐諾颱風及918強震後，目前仍正常使用。

邱姓漁民表示，當時水門嚴重損壞無法開啟，但後方仍有50多公頃的魚塭，大量養殖虱目魚及文蛤，若不能即時修復，魚溫恐變成一灘死水，水溫升高會造成大量文蛤暴斃，損失恐達千萬，連忙向議員陳昆和求助，最後區公所派員趕來趕來先製作搶修，才未造成災害。

議員陳昆和表示，當時大量雨水沖刷，南31線中段的邊坡滑落，道路及水門的地基被掏空，地面出現深度超過1公尺的裂痕，其中一座水門也無法使用，未避免漁民損失擴大，緊急連繫公所前往搶修，爭取修復改善工程經費，經過半年的工期，近日終於順利完工。

七股區公所表示，接獲通報後前往現場查看，發現水門裝置因地基掏空造成閘門變形無法升降，道路也出現長達200公尺、深近1公尺的裂痕，恐危及用路人的安全，先封閉單向道路封閉後採單線雙向通車，經市府工務局向中央申請災害補助經費後，今年2月順利發包，並在9月順利完工。