知名女藝人王心凌日前參加大陸綜藝《乘風破浪的姐姐》以歌曲《愛你》引發網友密切討論，再創事業新高峰。之後加盟旅行綜藝《星星的約定》，豈料卻傳出延期播出的通知，使網友瘋狂猜測是否和男星胡彥斌有關。

旅行友情體驗團綜由王心凌領軍、阿嬌（鐘欣潼）、阿Sa（蔡卓妍）、吳謹言、黃小蕾一同擔任常駐嘉賓，主題著重在「尋找與重聚」之中，16日第一集播出後，廣受網友好評，使之後節目的劇情發展，備受觀眾們期待。

王心凌新綜《星星的約定》開播。（圖／翻攝自《星星的約定》微博）

豈料，原定於23日播出的第二集，綜藝官方微博竟在節目開播前突然發表致歉聲明：「因介質損壞，原定今天19:30播出的節目將推遲與大家見面。真誠地向大家致歉！我們正在盡最大努力修復中，後續節目播出的具體時間將另行發佈，還請耐心等待。」然而，網友們卻不接受此項原因，紛紛各顯神通尋找背後真正理由。

綜藝《星星的約定》突發出致歉聲明。（圖／翻攝自《星星的約定》官方微博）

由於前不久發生的嫖娼事件越演越烈，就有網友猜測延期播出的原因是否與近日屢傳疑似有嫖娼嫌疑的男星胡彥斌有關，加上網路瘋傳他被打上馬賽克的節目影片，此項傳言的消息讓網友們深信不疑。然而，胡彥斌的粉絲隨即澄清，PO出未被修改過的節目照片，並表示網路流傳被打馬賽克的節目影片，應屬於某個網友自行P圖所製，加上胡彥斌本人這幾日都還有在微博上上更新，無莫名消失，節目停播的原因與他無關。

胡彥斌粉絲以未被馬賽克的原圖回應關於他的不實傳聞。（圖／翻攝自微博）

關於胡彥斌的不實傳聞一一被粉絲破解、澄清。網友們便轉移矛頭猜測是否與國慶有關，屆時將會禁娛。但又有人出言表示其餘綜藝皆未停播，理由並非在此。網路上眾說紛紜，真實的原因還尚未可知。