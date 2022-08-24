「甜心教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，一開播就唱跳經典成名曲《愛你》爆紅，最後奪下總冠軍，再次迎來新一波事業高峰。日前傳出她即將與五位女星一起出演綜藝《星星的約定》，節目招商金額在近日曝光，王心凌的價碼整整比Jessica領軍的另一檔《樂隊的海邊》多出兩倍多，身價相當驚人。

《乘風破浪》一共推出兩檔團體綜藝，《星星的約定》由王心凌領軍，與阿嬌、阿Sa、吳謹言、黃小蕾一同擔任班底，另一檔《樂隊的海邊》則有Jessica、于文文、劉戀、趙夢、張儷、張天愛，其他未擔任班底的姐姐也會以飛行嘉賓形式登場。

王心凌表現優秀，憑著以前的作品又再次爆紅。(圖/王心凌 IG)

兩檔節目近日流出招商價目表，其中《星星的約定》總招商金額超過4.1億人民幣（約18億台幣），獨家冠名就要價2億人民幣（約8.83億台幣）。《星星的約定》光獨家冠名金額就比《樂隊的海邊》的總招商金額1.75億人民幣（約7.72億台幣）多出兩倍，而其中最重要的因素就是因為王心凌，她在《乘風破浪》成名後帶來巨大的流量，也為芒果台獲得相當大的收益。

《星星的約定》與《樂隊的海邊》招商價目表。(圖/微博)

微博上有網友曝光《星星的約定》所曝光的照片與影片，拍攝地點是在雲南省大理市，一片山光水色下，五個人悠閒騎著腳踏車，除了王心凌與其她班底之外，還可以看到汪東城的身影，眾人紛紛猜測第一集受邀的特別來賓就是汪東城。