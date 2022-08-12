女星王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，在該節目首集穿上制服再唱《愛你》爆紅，更奪下總冠軍C位成團，成爲三季以來第一個奪冠的台灣藝人。目前第三季剛結束不久，就已經傳出第四季拍攝計劃，名單中出現了不少台灣觀衆也非常熟悉的名字。

昨（11）日，網瘋傳的《浪姐4》參賽名單中，40歲以上的有12位，年齡最大的是50歲的孫悅。其中，來自海外和港台的姐姐多達7位。分別是從韓國嫁到大陸的秋瓷炫，來自香港的許靖韻、李玟、郭靜，來自台灣的詹雯婷、曾之喬，以及來自馬來西亞的戴佩妮和梁靜茹。本次名單爭議最大的是女星李小璐，她因個人私生活原因暫退娛樂圈已久，此次回歸不知是否會得到大衆的接受。另外，第四季將沿用第三季的賽制，會有四位女星返場，分別是孟佳、杨丞琳、于文文。梁靜茹目前正在《中國好聲音2022》中做導師，這是她首次參與大陸大型綜藝節目，如果繼續參加《浪姐4》有助於她重新開啓大陸事業。

陸網瘋傳《浪姐4》名單。（圖／翻攝自 野生炸姐微博）

《乘風破浪》新一季最終名單驚見曾之喬、梁靜茹。(中時資料照)

今（12）日，曾之喬出席Burberry活動時，回應了參加第4季《浪姐》的傳聞，曾之喬說：「浪姐太強了！我非常Respect，除非有一定的歌舞訓練，我覺得自己沒什麼資格啦！」