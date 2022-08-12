南韓首爾近日降下80年來最大豪雨，目前已釀成13人死亡，逾5200人因住宅進水被迫逃離家園，雖目前大水退去，但毀滅性水災造成的重創需要資金進行重建，南韓「國民MC」劉在錫、「江南大叔」PSY等藝人紛紛伸出援手，立刻捐助1億韓元（約台幣252萬元）賑災。

Hope Bridge全國災害救援協會（희망브리지 전국재해구호협회）於昨（11日）表示，劉在錫向災區捐款1億韓元，要求用於恢復因暴雨而受災的地區，據悉，劉在錫在2014年因世越號事件捐贈1億韓元與該機構結緣，此後每當發生颱風、火災、水災等各種災害時，他都會向災區捐款，總額高達8億5千萬韓元（約台幣2144萬元）。

南韓災情。( Extinction Rebellion推特)

劉在錫善舉躍上媒體版面。( Korea Odyssey推特)

在娛樂圈，除劉在錫外，還有許多藝人都伸出援手，幫助克服災情帶來的傷害，「江南大叔」PSY也當天也向南韓紅十字會捐助1億韓元，他表示「為了分擔許多人因突如其來的暴雨而失去家園的痛苦，同時也幫助受災地區的重建活動我們進行了捐贈，希望生活困難的災民們能夠盡快恢復日常生活。」此外還有演員金惠秀、任時完、GOT7珍榮、姜泰伍等都捐款救災。