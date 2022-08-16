南韓與台灣的政治劇情頗為類似。文在寅前總統執政5年期間所發生的事，如雪球般越滾越多，目前至少有10餘件弊案，正由檢警積極調查中。其中，最新的2個案件，應該說與台灣年輕人赴柬埔寨事件「大同小異」。值得探討。

第一件：1名海洋水產部公務員李大俊在延平島附近海上督導漁民時，不慎落海被北韓軍人射殺慘酷致死。起先，李大俊的長子寫信向文在寅陳情，文在寅回復政府會調查真相後，再向家屬清楚交代。結果，文在寅只是講空話，應付而已。

政黨輪替後，家屬另向尹錫悅總統陳情，尹錫悅允諾，為了不幸事件再次發生，交付有關部會詳查。然而，事涉北韓，兩韓陷入敵對情況下，不僅雙方沒有來往，更不可能談話。因而本案暫時擱置，家屬也理解尹錫悅的苦衷。

後經海洋警察局和國防部重新翻閱資料及調查後發現，文在寅政府捏造事實，稱李大俊因賭債，自願投奔北韓等，謊話成章。家屬不得不一一反駁，淪為各說各話，必須由檢察官和法官以法律作出判決。

李大俊的胞兄已遞狀控告文在寅職務遺棄罪等。文在寅不僅在青瓦台設有熱線，並且國防部和統一部也各自有電話與北韓對話夥伴聯絡。當時，約有7個小時可以營救，文在寅怕得罪北韓領導人金正恩，卻不顧人民的死活。本案真相出爐之前，文在寅恐怕先要面臨法律制裁。

第二件：文在寅把2名「投奔自由」的北韓漁民強制遣返北韓。當時，青瓦台幕僚強調說，他們是「殺人犯」，南韓不得「收留」。然而，從統一部的檔案資料顯示，所謂殺人犯，根本沒有依據。這種為「討好」金正恩的卑鄙作法，確實令韓國人鄙視文在寅。

南韓憲法明文規定，「北韓人也是南韓人」，並且「北韓領土也歸南韓」。因此，南韓法界人士認為，既使北韓漁民在船上涉嫌殺人罪，但人在南韓，應該先接受法律制裁，何況2人自白書清楚寫下「投奔南韓」的強烈意志，所以，文在寅強迫送還北韓不僅不人道，並且違憲違法。

說實話，近日來，無論是林智堅碩士論文抄襲事件和國人在柬埔寨受騙事件等，在在顯露小英總統和民進黨政府的霸道與無能。尤其，美國議員陸續訪台，繼續刺激和挑釁中國大陸，以武力圍堵台灣四周，認為對11月份舉行的九合一地方選舉有所百益。

很不幸，小英總統不僅沒看到南韓民主黨為何從在朝變成在野黨，為何很會選舉的文在寅執政期間4戰4勝後，接連3戰3敗？南韓選民為何選出「檢察總長」尹錫悅當選總統？簡單一句話，南韓選民看不過文在寅將總統權力無限擴大，自己就可以帶頭違法。

文在寅自作自受，進牢籠之日也越來越近了。國人不禁想問：南韓能變天，為何台灣不能？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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