由於具高度傳染性的Omicron亞變種病毒持續傳播，南韓周三公布新冠病毒單日新增確診數突破18萬例，較前一日（84,128例）暴增一倍多，並創下4個月新高。

韓國疾病管理本部KDCA宣布新增180,803例新冠病毒感染病例，其中567例為境外移入病例。新增42人因染疫病歿。

目前南韓累計確診病例達到逾2168萬例，累計染疫死亡病例共2萬5752人，死亡率為0.12%。

KDCA日前表示這一波疫情估將在8月中旬達到最高峰，單日新增確診數可望維持在20萬例以下，之後確診數將逐步下滑。