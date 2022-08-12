歐盟和南韓對於美國提議的電動車購買稅減免案表示擔憂，稱此為歧視外國製造的汽車，違反了世貿組織(WTO)的規則。

美參議院上周日通過4300億美元氣候和能源法案，其中一項將提高電動車購買的稅收減免上限，但是對於不是在北美組裝的電動車，則排除在減稅優惠之外。

一旦美國總統拜登(Joe Biden)簽署該法案，將排除了北美以外組裝電動車的優惠。研議中的立法，還包括防止電動車使用來自於中國的電池零件或是關鍵礦物。

歐盟執委會發言人Miriam Garcia Ferrer說，「我們認為這是歧視性的，因為相對於美國製造商來說，該法案歧視了外國製造商，而這當然也不相容於WTO規定」。

發言人進一步表示，必須確保這些措施是公平的，非歧視性的。因此必須敦促美國在法案中去除這些歧視性內容。

南韓官方周四指出，已經對美方表達相關的擔憂，稱該法案可能違反WTO規則和雙邊自由貿易協定。南韓貿易部說，已經致函美國貿易單位，要求放寬對電池元件來源以及整車組裝地的要求。

而南韓貿易部也已經與現代汽車、電池製造商樂金能源解決方案(LGES)、三星SDI和SK集團進行會議，這些企業要求南韓官方提供支援，以免它們在美國市場處於競爭劣勢。

南韓汽車業協會周五指出，已經致函美眾議院，要求美方將在南韓生產或組裝的電動車或電池元件列為符合美國減稅標準。在信中，韓方還提到「美韓自由貿易協定」。

現代汽車表示，目前的立法嚴重限制了美國人的電動車選擇，並可能明顯減緩該市場朝向永續交通的過渡，對此該公司感到失望。

包括日本的一些大型汽車製造商在上周表示，由於需要從北美採購電池元件和關鍵礦物，大多數的電動車款將沒有資格獲取減稅的補助。