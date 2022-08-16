消息指出，已推出了ES8、ET7等車型的大陸智慧電動汽車廠商蔚來，在準備進入美國這一全球重要的汽車市場。

外媒援引兩名消息人士報導，蔚來汽車計畫在2025年進入美國市場，最快今年11月份就會在美國部署首座電池換電站。

報導還提到，蔚來已開始在為進入美國市場做準備，他們在上月就已公布美國展廳方面的職位空缺。蔚來目前在美國有60個職位空缺，除了7月份中旬發布的展廳相關的職位，其餘大部分是工程相關的職位。

為了在美國建設展廳，蔚來已開始招聘一名高級房產經理，負責新展廳地點的選擇及租賃條款的談判，也在招聘一名建設主管，負責推動蔚來展廳的建設及發展戰略。

自2014年創立以來便在全球招募頂尖人才的蔚來，目前在美國已有研發中心。他們在矽谷核心區聖約瑟，就有占地超過18.7萬平方英尺（約1.74萬平方公尺）的自動駕駛研發中心。今年年初，蔚來新租賃了20.15萬平方英尺的建築，以支援研發、測試、組裝及運營等，租期到2032年。

此外，外媒在報導中還提到，蔚來CEO李斌，在當地時間13日到訪了美國總部，也就是自動駕駛研發中心所在地，員工分享的圖片也顯示李斌已經到訪。

從去年蔚來汽車公布的計畫來看，他們是計畫到2025年進入全球超過25個國家和地區的市場，當時提到的就包括美國、法國等。